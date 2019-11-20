برلماني يكشف أهمية تدشين مشروعات إنتاج مشترك مع ألمانيا للصناعات الأمنية

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في البحث لتدشين مشروعات إنتاج مشترك مع وفد الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.





وقال "البطيخى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن وزارة الإنتاج الحربي في مصر تمتلك تاريخ عملاق في تطوير الأسلحة والمعدات الحربية التي يستخدمها الجيوش في المعارك وغيرها، وتعاون مصر مع ألمانيا إضافة اخرى لهذا الصرح الشامخ.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن معظم الدول تسعى إلى التأمين ضد الهجمات الارهابية وذلك لا يأتي إلا عن طريق إيجاد معدات حديثة تستخدم لردع هذه العناصر الارهابية والقضاء عليها بشكل نهائي.





يأتى ذلك بعد أن "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امس، بمقر إقامته ببرلين، وفدًا من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، وذلك بحضور اللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدًا اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة، بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية و العسكرية في ظل ما تتمتع الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.



