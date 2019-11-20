برلماني يطالب بوضع خطة تستهدف القضاء على معوقات جميع المستثمرين

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الدواء في مصر من أهم القطاعات التي تحتاج حل جميع المعوقات التي تعاني منها لأهميتها الكبيرة في مجال تصنيع الدواء وتطويره بالإضافة إلى تصديره للخارج.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اهتمام رئيس الحكومة برصد هذه المعوقات عن طريق اجتماعه مع المسؤولين عن قطاع الدواء في مصر أمر إيجابي يصب في مصلحة المواطن المصري.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن ضرورة وضع خطة تستهدف حل أزمة معوقات المستثمرين في جميع المجالات سواء كانت الدوائية وغيرها لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.





يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي اجتماعًا لاستعراض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الدواء، وسُبل التغلب عليها وتذليلها، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر محمد عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزيّ، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، ومسئولي بعض الجهات المعنية.





وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع بحضور كافة الجهات المعنية؛ لدراسة مختلف التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون بقطاع الدواء من جميع جوانبها؛ سعيا من جانب الحكومة لتذليلها والدفع بهذا القطاع لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في دعم هذه الصناعة الوطنية، والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة في أنحاء العالم، ولاسيما الدول الإفريقية.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن هناك بالفعل بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تتعلق بإجراءات التسجيل، وتحليل العينات، وآلية تسعير المستحضرات، والتي بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج، واشتراطات التصنيع، فضلًا عن السعي لإعادة النظر في التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.



