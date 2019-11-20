ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

8 ديسمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون التجارة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، بجلسة 8 ديسمبر.

أقام الدعوى يسرى عبدالرحمن وحملت رقم 17 لسنة 31 دستورية .

تنص المادة الأولى:
"قانون التجارة مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".

وتنص المادة الثالثة:
إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك .
Advertisements

ترشيحاتنا

مدرب المنتخب السابق: تضامن لاعبي الأوليمبي مع معاذ عمارنة من أعظم الصور

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الجوال

تفاصيل جديدة تكشفها النيابة في شبكة شواذ القاهرة.. التحقيقات: الـ واتس آب كلمة السر في استقطاب الشباب.. 3000 جنيه ثمن المشاركة بالحفلات.. إذاعة الحفلات على المواقع الإباحية

فهد يهاجم فتاة أثناء التقاطها سيلفي.. فيديو

بزجاجات المياه.. لاعبو الأولمبي بقيادة رمضان صبحي يقتحمون المؤتمر الصحفي.. شاهد

مكتئب وحظه قليل.. حديقة حيوان تبحث عن عروس لـ القرد شبيه الإنسان | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

الدفاع المدني السعودي يخرج رضيعاً احتجز داخل منزله والبوتاجاز مشتعل

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت