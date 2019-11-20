8 ديسمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون التجارة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، بجلسة 8 ديسمبر.
أقام الدعوى يسرى عبدالرحمن وحملت رقم 17 لسنة 31 دستورية .
تنص المادة الأولى:
"قانون التجارة مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".
وتنص المادة الثالثة:
إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك .