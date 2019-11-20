التنمية المحلية تعقد أولى جلسات الحوار لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة.. اللواء حمزة درويش: القانون يعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.. وسيعود بالإيجاب على أصحاب المحلات

اللواء حمزة درويش:

قانون المحال العامة يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشآت التجارية

القانون يتضمن ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء ويبتعد عن البيروقراطية

ويعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات

الصياغة الجديدة للقانون تتضمن مزيد من المرونة التى ستعود بالإيجاب على أصحاب المحلات



عقدت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019.



ووجهت الوزارة الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشآت العامة فى عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة أبرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الأعمال العام والجهات الرقابية والأمنية الى جانب عدد من الممثلين للأحياء فى المحافظات الهامة والمسؤولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية.



وجرى انعقاد الاجتماع فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير ممثلا عن الوزير وبحضور اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة ، وعدد من مستشارى وزارة التنمية المحلية.



وقال اللواء حمزة درويش فى بداية الجلسة أن قانون المحال العامة يمثل نقلة هامة نوعية بالنسبة للمواطنين ولأصحاب المحلات لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن أنه يبسط من الخطوات المعقدة التى كان يشتكي بها البعض فى الماضى، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء ما يمكن من تشهيل إجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات.



وأضاف "درويش" أن القانون بصياغته الجديدة يتضمن مزيد من المرونة التى ستعود بالإيجاب على أصحاب المحلات وبما يحافظ فى الوقت ذاته على الضوابط المختلفة المنظمة ، مشيرا الى ان الدولة تسارع الوقت للإنتهاء من اللائحة التنفيذية لإعلانها فى أقرب وقت.



وتضمنت الجلسة استعراض عام لمشروع اللائحة التنفيذية المقترح من مستشارى وزارة التنمية المحلية والمكون من 28 مادة والذى جاء فى 11 ورقة إضافة الى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية.



ومن بين أبرز مواد اللائحة التى جرى عليها نقاش بشكل مبدئى فى الجلسة الأولى للحوار كانت المادة المادة الثالثة والتى تتضمن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، وهي اللجنة المعنية بوضع الشروط والضوابط المنظمة لتراخيص المحال التجارية،

واستقر الحاضرون فى الاجتماع الأول للحوار بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحال على دراسة مشروع اللائحة ووضع تصورات أولية وصياغات مناسبة لكل مادة مقترحة، على أن يعقد الاجتماع الثانى صباح يوم الأحد من الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات الجديدة والاتفاق على الصياغات النهائية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بعد إقراره من قبل البرلمان ونشر فى الجريدة الرسمية فى الأول من أكتوبر 2019.



ويتضمن القانون في مجمله 34 مادة، ونص فى بعض بنوده على ان تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها".



تأتى جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية إنطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء منها سريعا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملى فى الشارع المصرى، وهو ما دفع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى الدعوة بشكل عاجل لإنعقاد جلسات الحوار للوصول الى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب فى صالح اللائحة.