أسنانك هتنور.. مضغ هذا الطعام يومياً يزيد قوة الأسنان.. وصفة تبييض مذهلة.. وطريقة جديدة للقرنفل لتكسين الألم.. وإليك بديل طبيعي لمعجون الأسنان

احرص على هذه العادة يوميًا لتقوية الأسنان

طريقة جديدة لاستخدام القرنفل في علاج ألم الأسنان

آمن ورخيص.. زيت طبيعي خارق يجعل الأسنان ناصعة البياض

بـ 5 جنيهات.. أسرع 3 طرق لعلاج تسوس الأسنان





يعانى عدد كبير من البشر من ألم الأسنان والذي يزداد خلال فصل الشتاء والذي يحدث بسبب تسوس الأسنان أو وجود التهاب وبكتيريا بها ويمكننا تنجب حدوث هذه الام ببعض العادات البسيطة، اصفرار الاسنان يفسد مظهر المرأة والرجل لذلك يسعى عدد كبير من أصحاب الأسنان الصفراء لاستخدام الوصفات الطبيعية للتخلص منها والحصول على ابتسامة جميلة، لكن للأسف ليس كل الوصفات طبيعية فعالة بل وفى أحيان كثيرة نجد أن الوصفات الفعالة لها آثار سلبية على طبقة المينا وصحة الأسنان مما يعرضها لخطر أكبر وغيرها الكثير من مشاكل الأسنان التى نكشف أفضل طرق علاجها فى هذا التقرير .





تقوية الأسنان

يعد الثوم من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية التى تساعد فى علاج ألم الأسنان بل وتقويتها وجعلها أكثر قدرة على منع مسببات الألم ويقضى على الميكروبات والبكتريا.





ويعد وضع فص الثوم على السن المصابة بالألم أو التسوس هو أحد أفضل الطرق لعلاج وجع الأسنان بسرعة، كما يساعد مضغ فصوص الثوم يوميًا على تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس.





يذكر أن للثوم العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان منها تقوية المناعة وطرد السموم من الجسم وعلاج بعض الالتهابات.





تبييض الأسنان

يعد زيت جوز الهند فعالاً فى علاج اصفرار الأسنان وفى نفس الوقت يعمل على تقويتها ولا يسبب اى اضرار على اللثة والأسنان، وهى وصفة زيت جوز الهند.





يقلل زيت جوز الهند من طبقة البلاك والجير الموجودة بالأسنان مما يساهم فى الوقاية من التهابات وأمراض اللثة

يعانى عدد كبير من البشر من الم الاسنان والذي يزداد خلال فصل الشتاء والذي يحدث بسبب تسوس الأسنان او وجود التهاب وبكتيريا بها و يمكننا تجنب حدوث هذه الآلام ببعض العادات البسيطة.





وصفة جديدة للقرنفل

والخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للجراثيم والتخدير في القرنفل تجعله من أفضل المواد الطبيعية القادرة على علاج ألم الأسنان.





مكونات وصفة القرنفل:

قرنفل مطحون

زيت الزيتون

زيت جوز الهند





طريقة استعمال وصفة القرنفل:

- اخلط قرنفل مطحون مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند .

- ضع الخليط على السن المؤلمة باستخدام كرة قطن.

- استمر في استعمال وصفة القرنفل عدة مرات في اليوم حتى تجد بعض الراحة.





وصفة الخل والملح لتطهير الأسنان والفم وعلاج تسوس الأسنان ، وفقا لما جباء فى موقع "Bright Side "





مكونات وصفة الخل والملح :





2 ملعقة طعام خل

ملعقة كبيرة ملح

4 أكواب من الماء





طريقة الاستخدام:

الجمع بين المكونات ، وشطف وتكرار لعدة أيام لتحقيق أقصى قدر من التأثير.





وصفة القرفة والقرنفل كبديل لمعجون الأسنان





مكونات وصفة القرفة والقرنفل:

نصف ملعقة قرفة

نصف ملعقة قرنفل (مطحون)

نصف ملعقة ملح طعام





طريقة عمل الوصفة:

نحضر فرشاة الأسنان ونقوم بوضع جزء من الخليط علي الفرشاة ونبدا بدعك الاسنان جيدًا ويمكن تجربة الوصفة 3 مرات اسبوعيًا ، حتي يختفي اي تسوس في الاسنان





وصفة ملح البحر وجوز الهند

ويمكنك صنع معجون معجون أسنان بمكونات طبيعية من مطبخك ويخلصك من التسوس بسرعة غير متوقعه





4 ملاعق كبيرة من مسحوق الكالسيوم

1 ملعقة كبيرة ستيفيا

1 ملعقة كبيرة ملح البحر

2 ملعقة كبيرة صودا الخبز

ربع كوب زيت جوز الهند