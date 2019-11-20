اليوم.. ندوة للتدريب الفني في مصر

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، الأربعاء، ندوة موسعة بعنوان "خارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر"، بحضور نخبة من الوزراء ومسئولى الوزارات المعنية، ورجال الصناعة وخبراء الاقتصاد.



من جانبها، صرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بأن المركز سيعلن مقترحا لخارطة طريق رباعية الأبعاد للنهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، تم إعدادها بناءً على نتائج مسح أعده المركز حول الطلب المتوقع على العمالة في الصناعات التحويلية خلال الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى إجراء تحليل الفجوة من خلال تقييم الوضع الحالي لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهنى في مصر، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.



وتناقش جلسات الندوة الاحتياجات المستقبلية والمشاكل الواقعية للمنشآت الصناعية مع العمالة من واقع نتائج استبيان المركز، حيث تسعى للإجابة عن مجموعة من التساؤلات الهامة حول "إلى أي مدى تبعد المنظومة الحالية عن أفضل الممارسات العالمية؟"، و"هل تحقق طموحات الصناعة المصرية من التعليم والتدريب الفني والمهنى؟".

