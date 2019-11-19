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أخبار العالم

بدء ملء خط غاز السيل التركي تمهيدا لتشغيله

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، ملء خطي الأنابيب في مشروع "السيل التركي" بالغاز، وقرب انتهاء الأعمال التمهيدية التشغيلية لإطلاقه في أواخر العام الجاري.

نقلت وسائل إعلام روسية عن الشركة، قولها في بيان: "دخلت أعمال التشغيل التمهيدية لإطلاق أنابيب غاز السيل التركي، الذي من المقرر أن يتم وفقا للجدول حتى نهاية 2019، مرحلتها النهائية. وحتى الوقت الراهن، جرى ملء الخطين بالغاز، بدءا من المنشآت الساحلية في مدينة أنابا وصولا إلى جناح الاستقبال في بلدة قييكوي على شواطئ تركيا".

الجدير بالذكر أن مشروع "السيل التركي" يتكون من خطي أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا وبعض دول أوروبا عبر قاع البحر الأسود والأراضي التركية، وتبلغ قدرته الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا.

وسيغذي خط الأنابيب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا، بينما من المقرر أن يلبي الخط الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترا، احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا.
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