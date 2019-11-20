أهم الأخبار | غادة عادل تخضع لعملية جراحية.. مصر تتأهل لـ أوليمبياد طوكيو.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

صدى البلد



يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " موعد مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذى المقرر إقامته الخميس المقبل بمقر الكاف.



بعد الفحوصات والأشعات بباريس | ننشر التقرير الطبي لرئيس النادي الأهلي يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " موعد مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذى المقرر إقامته الخميس المقبل بمقر الكاف.



كشفت الفحوصات والأشعات التي أجراها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مؤخرا فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى الأمر الذى يترتب عليه الآلآم الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.



5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة كشفت الفحوصات والأشعات التي أجراها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مؤخرا فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى الأمر الذى يترتب عليه الآلآم الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.



كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، تضم 5 متهمين عن استقطاب الفتيان والشباب الصغار من خلال "واتس اب"، وإقامة حفلات شذوذ داخل الفيلا نظير الحصول على مبالغ مالية وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأقفاص حديدية تم التحفظ عليها.



بعد تأهله لأولمبياد طوكيو 2020 .. السيسي: أداء بطولي من جميع أعضاء المنتخب الأوليمبي كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، تضم 5 متهمين عن استقطاب الفتيان والشباب الصغار من خلال "واتس اب"، وإقامة حفلات شذوذ داخل الفيلا نظير الحصول على مبالغ مالية وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأقفاص حديدية تم التحفظ عليها.



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي وذلك بمناسبة تأهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



منتدى شباب العالم يتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي وذلك بمناسبة تأهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



تعاون منتدى شباب العالم مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، والمنظمة الدولية للهجرة "IOM"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FA0" والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، والاتحاد من أجل المتوسط "UFM"، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "TVET".



إخلاء سبيل زوجة المطرب الشعبي صاحبة واقعة طفلي السلم في طنطا تعاون منتدى شباب العالم مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، والمنظمة الدولية للهجرة "IOM"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FA0" والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، والاتحاد من أجل المتوسط "UFM"، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "TVET".



قررت نيابة طنطا إخلاء سبيل المدعوة سها السيد زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، صاحبة واقعة طفلي السلم بطنطا، بضمان محل إقامتها.. وأفادت مصادر لصدى البلد، أن النيابة استندت إلى قرارها حفاظا على رعاية الطفلين شادي ويازن ، كما أسندت حماية الطفلين للأم لرعايتهما، مع تعهدها بذلك.



غادة عادل تخضع لعملية جراحية| تفاصيل قررت نيابة طنطا إخلاء سبيل المدعوة سها السيد زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، صاحبة واقعة طفلي السلم بطنطا، بضمان محل إقامتها.. وأفادت مصادر لصدى البلد، أن النيابة استندت إلى قرارها حفاظا على رعاية الطفلين شادي ويازن ، كما أسندت حماية الطفلين للأم لرعايتهما، مع تعهدها بذلك.



أكدت مصادر أن الفنانة غادة عادل خضعت لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.



المؤبد لشاب استدرج طفلة واغتصبها بعد إيهامها بالزواج بالدقهلية أكدت مصادر أن الفنانة غادة عادل خضعت لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.



قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم وعضوية كل من المستشار أسامة مصطفى أحمد والمستشار محي الدين محمد الكناني بالسجن المؤبد على شاب لقيامه باستدراج طفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بعد أن أوهمها بالزواج ثم اغتصبها وتركها.