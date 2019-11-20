لا تصلح نائبة.. محمد الباز يطالب باستقالة غادة عجمي بعد رفض قانون الذوق العام

قال الإعلامي محمد الباز، إن البرلمان قَبِلَ مشروع قانون الذوق العام، لمناقشته لأنه مستوفي الشروط القانونية، إلا أن اللجنة التشريعية بجميع أعضائها رفضته.





وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه من المنطقي أن يرفض، وأنا أرفضه، لافتًا إلى أن حيثيات الرفض خطيرة، وتمثل شهادة أن نواب البرلمان الذين قدموه لا يصلحون للتشريع.





وأوضح محمد الباز أنه تم رفض قانون الذوق العام الذي قدمه 60 نائبًا، ومن العدل أن يستقيلوا بعد الحيثيات التي أعرب عنها البرلمان، لأن النواب فشلوا في صياغة مشروع قانون، ولا يرقى إلى مرتبة التشريع.



