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إعلامي عائد من الدوحة يكشف عن خطة بناء جسر يربط قطر وإيران.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:54 م
محمد صفوت
محمد صفوت
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عمرو ممدوح
كشف محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، إن قطر تحاول بناء جسر بري يربطها بإيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد كارثة عظمى لكل مواطني دول الخليج، وذلك أمر معروف لكل من يعلم سيكولوجية مواطني الخليج.

وأضاف صفوت، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن البعض يقول إنه سيتم استغلال فترة استضافة بطولة كأس العالم، وبناء الجسر، واستغلال انشغال الناس بالحدث العالمي.

وأوضح الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، أن هناك معلومة بأن الصواريخ التي تعتدي على السعودية، تخرج من قطر.

وأكد أنه تمت محاولة تجنيده وإغرائه بالأموال، مقابل نقل كل المعلومات عن مصر، والعمل ضد بلده، مشيرا إلى أنه جهات تركية عرضت عليه التجنيد، وكذلك جهات إيرانية.
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