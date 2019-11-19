تفاصيل رسالة حسام البدري بعد فوز منتخب مصر الأولمبي والتأهل إلى طوكيو

أرسل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة تهنئة مباركة لشوقي غريب وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو بالفوز بثلاثية على منتخب جنوب أفريقيا.



وأثنى المدير الفني في رسالته على روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الشعب المصري متمنيًا التوفيق لهم.



وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

