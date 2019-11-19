معركة مميتة بين فهد وثعبان .. ونهاية مفاجئة .. فيديو

وقعت معركة مفاجئة بين فهد وثعبان حاول أن يأكله في حديقة سفاري في كينيا.



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو للمعركة التي التقطتها عدسة مصور الحياة البرية، مايك ويلتون،28 عاما، والتي وقعت في حديقة ماساسي مارا في كينيا.



بدأت المعركة عندما نظر كل منهما إلى الآخر في غير حذر، حتى قرر الثعبان مباغتة الفهد.



قفز الفهد في الهواء في الوقت الذي يحاول فيه الثعبان الالتفاف حول جسده.



كان هناك متفرجون يشاهدون الواقعة المروعة ظانين أن الفهد سينتهي أمره في قبضة الثعبان.



لكن الفهد تمكن من تسديد ضربة إلى الثعبان بواسطة مخالبه، أعقبها بعضة في الرأس هشمت جمجمته وأردته قتيلا في الحال.



