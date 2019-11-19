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أخبار العالم

فضيحة.. نجل أردوغان يبيع منزله بالولايات المتحدة بـ خسارة خوفا من العقوبات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:36 م
بلال أردوغان
بلال أردوغان
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شريف سيد
كشف القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، يورت أوزجان، عن بيع نجل الرئيس التركي، بلال أردوغان، بمنزله في الولايات المتحدة بخسارة.

وأرجع القيادي في حزب المعارضة السبب وراء بيع المنزل، الذي رجح أن يكون مملوك في الأساس إلى الرئيس التركي نفسه رجب طيب أردوغان، بسبب خوف عائلة أردوغان من إمكانية فرض عقوبات أمريكية عليهم.

وقال إن نجل أردوغان، اشترى المنزل في عام 2005 بمبلغ 261 ألف دولار أمريكي، وقام ببيع هذا المنزل في فبراير من هذا العام الجاري بخسارة بلغت 71 ألفًا و 600 دولار.

ورجح يورت أن يكون أردوغان اتخذ مثل هذا القرار بسبب خوفه من فرض عقوبات أمريكة، وتجميد أصول حتى رجال الأعمال المقربين إليهم.

ويخشى أردوغان وعائلته من فرض عقوبات أمريكية عليه بسبب قضية بنك خلق التركي، ورجل الأعمال من أصول إيرانية رضا ضراب.

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