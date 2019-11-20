حقوق الطفل يحذر من استغلال الأطفال في الخلافات الزوجية

قال دكتور هانى هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إن حالة طفلى طنطا استمرار لسيناريو استغلال الأطفال فى الخلافات الزوجية بقصد التعجيز خاصة فى حالة الطلاق .





وأضاف أن الأم أحيانًا لا تقصد الإساءة لطفلها لكن يهمها تعجيز الزوج، لكن حالة طفلى طنطا تحديدًا تنم على عدم وعى وجحود كبير تجاه هؤلاء الأطفال لذلك يجب نزع الحصانة منهما .





وأشار إلى أن الدولة عليها أن تفتح ملف العنف الأسرى بجدية، حتى لاتزيد الانتهاكات ضد أطفالنا أو ضد المرأة منوهًا لضرورة أن نفتحه بعيدًا عن الخوف من العلاقات الاجتماعية والأسرية من خلال تشريع رادع بحيث يكون جناية وليس جنحة .





يذكر أن القصة انطلقت أحداثها بنشوب مشاجرة بين "ش.ا" مطرب شعبي بينه وبين زوجته فترك لها الطفلين فقامت بمعاملته بالمثل وقامت بأخذ الطفلين وتركتهما أمام شقتهما بشارع رياض غرابة لولا العناية الإلهية دفعت سيدة "جارة مطرب الأفراح" بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما.



