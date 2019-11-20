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أخبار البلد

حقوق الطفل يحذر من استغلال الأطفال في الخلافات الزوجية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:38 ص
دكتور هانى هلال
دكتور هانى هلال
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أمل مجدى
قال دكتور هانى هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إن حالة طفلى طنطا استمرار لسيناريو استغلال الأطفال فى الخلافات الزوجية بقصد التعجيز خاصة فى حالة الطلاق .

وأضاف أن الأم أحيانًا لا تقصد الإساءة لطفلها لكن يهمها تعجيز الزوج، لكن حالة طفلى طنطا تحديدًا تنم على عدم وعى وجحود كبير تجاه هؤلاء الأطفال لذلك يجب نزع الحصانة منهما .

وأشار إلى أن الدولة عليها أن تفتح ملف العنف الأسرى بجدية، حتى لاتزيد الانتهاكات ضد أطفالنا أو ضد المرأة منوهًا لضرورة أن نفتحه بعيدًا عن الخوف من العلاقات الاجتماعية والأسرية من خلال تشريع رادع بحيث يكون جناية وليس جنحة .

يذكر أن القصة انطلقت أحداثها بنشوب مشاجرة بين "ش.ا" مطرب شعبي بينه وبين زوجته فترك لها الطفلين فقامت بمعاملته بالمثل وقامت بأخذ الطفلين وتركتهما أمام شقتهما بشارع رياض غرابة لولا العناية الإلهية دفعت سيدة "جارة مطرب الأفراح" بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما.

وتوجهت السيدة إلى قسم شرطة أول طنطا لتحرير محضر تحرر المحضر 12255 إدارى أول طنطا لسنة ٢٠١٩ م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت سماع أقوال الزوجين بالواقعة وأسباب الخلافات الأسرية ووضع الطفلان فى دار إيواء بطنطا .
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