أخبار الفن .. غادة عادل تخضع لعملية جراحية.. مي عمر بطلة مسلسل الفتوة أمام ياسر جلال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
غادة عادل تخضع لعملية جراحية| تفاصيل
أكدت مصادر أن الفنانة غادة عادل خضعت لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.
نوال الكويتية تطرح «ما تسوى غلا» .. فيديو
طرحت الفنانة نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
مدير المسرح القومى الجديد يستعد لـ هولاكو
بدأ الفنان أشرف طلبة مدير المسرح القومى الجديد الاستعداد لبدء البروفات الخاصة بمسرحية هولاكو، والتى يتولى إخراجها جلال الشرقاوى.
بعد الموافقة على عرض فيلمها بـ إسرائيل | معلومات عن المخرجة السعودية هيفاء منصور
غضب كبير اجتاح الأوساط السينمائية العربية بعد الإعلان عن افتتاح فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور لمهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.
مي عمر بطلة مسلسل الفتوة أمام ياسر جلال
وقعت مي عمر مع شركة سينرجي البطولة النسائية لمسلسل " الفتوة " الذي يقوم ببطولته ياسر جلال وتتعاون مي من خلاله مع ياسر جلال لأول مرة فنيا.
غادة عادل تخضع لعملية جراحية| تفاصيل
أكدت مصادر أن الفنانة غادة عادل خضعت لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.
نوال الكويتية تطرح «ما تسوى غلا» .. فيديو
طرحت الفنانة نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
مدير المسرح القومى الجديد يستعد لـ هولاكو
بدأ الفنان أشرف طلبة مدير المسرح القومى الجديد الاستعداد لبدء البروفات الخاصة بمسرحية هولاكو، والتى يتولى إخراجها جلال الشرقاوى.
بعد الموافقة على عرض فيلمها بـ إسرائيل | معلومات عن المخرجة السعودية هيفاء منصور
غضب كبير اجتاح الأوساط السينمائية العربية بعد الإعلان عن افتتاح فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور لمهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.
مي عمر بطلة مسلسل الفتوة أمام ياسر جلال
وقعت مي عمر مع شركة سينرجي البطولة النسائية لمسلسل " الفتوة " الذي يقوم ببطولته ياسر جلال وتتعاون مي من خلاله مع ياسر جلال لأول مرة فنيا.