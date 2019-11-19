اجتماع اللحظات الأخيرة يسيطر على نتنياهو وغانتس.. أعضاء الكنيست يثيرون أزمة.. وغدا آخر مهلة.. ومفاوضات الحكومة لا تزال متعثرة

انتهاء اجتماع ريفلين ونتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يهاجم نتنياهو بسبب أعضاء الكنيست العرب

ترقب لنتائج اجتماع نتنياهو وغانتس

ليبرمان ينتظر اللحظة الأخيرة ليعلن رهانه السياسي

جولات ماراثونية من المفاوضات وولادة الحكومة لا تزال متعثرة



وهاجم الرئيس الإسرائيلي المنظومة السياسية ورؤساء الأحزاب الإسرائيلية واصفا إياهم بأنهم يضعون مصالحهم الخاصة في اعتبارات أعلى من اعتبارات ومصلحة الناخب الإسرائيلي والدولي.



وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن نتنياهو، قبل ساعات من الاجتماع مع ريفلين، أصدر تعليمات إلى وزراء الحكومة بعدم الإدلاء بأي تصريحات للإعلام حول محادثات تشكيل الحكومة أو عن أي تقدم في هذه المحادثات.



وشهدت الأيام الأخيرة جولة من الاجتماعات بين رؤساء الأحزاب السياسية في إسرائيل. حيث اجتمع غانتس مع ليبرمان، في ظل المحادثات التي تجري من وراء الكواليس بين الليكود و"يسرائيل بيتنو"، في محاولة لاقامة حكومة يمين ضيقة. بالإضافة الى التقارير المتزايدة عن تقوية العلاقات بين نتنياهو وليبرمان، وهو الأمر الذي يسبب ضغوطات في محيط "ازرق ابيض".



وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أنه في تحالف "ازرق ابيض" متيقظون للاتصالات من وراء الكواليس مع ليبرمان، ولديهم مخاوف من أن يجدوا أنفسهم في نهاية الأمر أمام حكومة يمين متجانسة ومستقرة تستمر لأربع سنوات. وفي الحزب يجرون تفكيرا مجددا، فيما أن يكون من المجدي الاجتماع من أجل حكومة وحدة.



واجتمع ليبرمان ونتنياهو صباح اليوم، في ظل التقارير عن تقوية العلاقات بينهما وتقدم المفاوضات الائتلافية. في نهاية الاجتماع نشر بيان مشترك لكلا الحزبين وذكر به: "الاجتماع كان جيدا وموضوعي والجانبان سيستمران بالجهود لإقامة حكومة الوحدة.



من ناحية أخرى وفي اعقاب انتهاء اجتماع نتنياهو وريفلين، بدأ اجتماع مع غانتس المكلف بتشكيل الحكومة القادمة في مقر نتنياهو بمدينة القدس المحتلة.



وقبل الاجتماع الليلة مع غانتس نشر نتنياهو شريط فيديو عبر حسابه في تويتر دعا فيه الى تشكيل حكومة وحدة وقال خلاله :"طالبت غانتس وافيغدور ليبرمان بإقامة حكومة وحدة واسعة تحمي إسرائيل وتقوم بضم غور الأردن"، والذي جاء بعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان بلاده لن تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية انها تنتهك القانون الدولي.





اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقدس، مع رئيس تحالف "ازرق ابيض" المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، بيني غانتس.جاء الاجتماع بناء على طلب نتنياهو، حيث ناقش الطرفان القضايا التي تعترض طريق تشكيل حكومة وحدة والجمود السياسي القائم.ويأتي اجتماع نتنياهو وغانتس بعد اجتماع مماثل ضم نتنياهو مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وطاقم مفاوضات الليكود، وعقب الاجتماع قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الإسرائيلي وجه انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب تصريحاته التي أطلقها على أعضاء الكنيست العرب.وصرح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في ختام اجتماعه مع طاقم مفاوضات الليكود الائتلافي وبحضور رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إن :"التصريحات التي اطلقت تجاه المجتمع العربي والحريديم وتجاه ممثليهم في الكنيست تقوض شرعية هذه المجتمعات في إسرائيل، وتزيد من الفجوة القائمة".وأضاف الرئيس ان التصريحات ضد المجتمع العربي "قبيحة" ودعا بشدة إلى إدانة أي استعراض لمنتخبي الجمهور العرب بأنهم "تهديد وجودي" او انهم "طابور خامس".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شن هجوما ضد أعضاء القائمة المشتركة مطلع الأسبوع. حيث قال :"نواب القائمة المشتركة يؤيدون المنظمات الإرهابية ويصفون الجنود الإسرائيليين بالقتلة". وطالب نتنياهو رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس قائلا :"مع هؤلاء انت تريد إقامة حكومة تكون مرتبطة بهم؟ ما جرى لعقلك؟".وتنتهي غدا الأربعاء المهلة الممنوحة لبيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وتبذل المؤسسة السياسية في إسرائيل جهودا جبارة لتشكيل حكومة وحدة إلا أن الاحتمالات لتشكيلها لا زالت قليلة.