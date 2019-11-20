اخبار البلد | الرئيس يهنئ المنتخب الأوليمبي لتأهله لأولمبياد طوكيو.. ومصر تحصل على المركز 82 في مؤشر المعرفة العالمي

نشر قسم الأخبار على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نستعرضها معكم من خلال التقرير التالي:





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين.









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي وذلك بمناسبة تأهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستوى والأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.









نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول حصول مصر على المركز 82 في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019.









شاركت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في الندوة الدولية عن استدامة مصايد الأسماك والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة في روما.









تفقد وفد من الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.







