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أخبار البلد

مصر للطيران تهنئ المنتخب الأولمبي: طائرة الأحلام جاهزة لرحلة اليابان

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:39 م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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نورهان خفاجي
هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بفوزه علي منتخب جنوب افريقيا في كأس الأمم الإفريقية مرحلة ٢٣ سنة وصعوده للدور النهائي وتأهله رسميا لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ باليابان.

وأعلنت مصر للطيران، كونها راعي الكرة المصرية والمنتخبات والفرق الوطنية والداعم لأبطال مصر في مختلف الألعاب عن مساندتها لمنتخب شوقي غريب وتقديم كافة تسهيلات السفر لرحلة اليابان بإستخدام أحدث الطائرات التي انضمت مؤخرا لأسطول الشركة وهي المعروفة بطائرة الأحلام B787-9 المزودة بكل وسائل الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة حيث أن مصرللطيران الشركة الوحيدة التي تسير رحلات مباشرة بمعدل ٣ رحلات اسبوعيا من القاهرة لطوكيو وهو مايسهل مهمة منتخب مصر .

من المتوقع أن تدرس الشركة تزيين طائرة مصرللطيران بصور لاعبي المنتخب الاولمبي والمدير الفني احتفالا بهم ودورهم في اسعاد الشعب المصري وتأهله للبطولة أسوة بما حدث مع المنتخب الوطني الأول في تأهله لكأس العالم الأخير بروسيا .
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