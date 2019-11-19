الآثار: مبادرة جديدة لتجميل المناطق الأثرية بالإسكندرية

قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، إن هناك مجموعة من الشباب المتحضر والواعد والمحب لبلده وآثارها وقاموا بعمل مبادرة وأطلقوا عليها "حكاية تاريخية".



وأضاف محمد متولى عبر تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إى"، أن الشباب رأوا أنه يجب أن يكون لهم دور إيجابى حول معرفة آثار بلدهم وتاريخها جيدا، مشيرا إلى أنه تم التعاون معهم ودعمهم لتجميل المناطق الأثرية.



وأوضح متولي، أن إدارة الآثار بالاسكندرية قد أعطت الشباب تفاصيل الأماكن التى تحتاج إلى تنظيفها والاهتمام بها، مضيفا أن الشباب قد بدأوا بالفعل فى تنظيف بعض الأماكن بمساعدة الإدارة لهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.



وتابع محمد متولى، أن الشباب المشتركين فى هذه المبادرة هم شباب فى جامعات مختلفة وتخصصات مختلفة ولكنهم ينتمون إلى الإسكندرية، مضيفا أنهم فعلوا تلك المبادرة لإظهار المواقع الأثرية بمظهر لائق وحضاري.



