Huawei تنشر فيديو دعائيا لـ nova 6 5G

نشرت شركة هواوى الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم أول مقطع فيديو دعائى رسمى لهاتفها المنتظر nova 6 5G، والذى من المفترض أن يتم طرحه فى الصين قريبًا.



ويأتى nova 6 5G بكاميرا أمامية مزدوجة ومميزة تأتى بعدة ميزات منها وضعية الصورة الـwider، والذى من المفترض أن يتم طرحه بعد شبيهه Honor V30 الذى سيتم إطلاقه فى 26 نوفمبر الجارى.



ويمتلك nova 6 5G يمعالج من نوع Kirin 990 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 ة 256 جيجابايت، كما يعمل بتقنية إتصال الجيل الخامس.



ويحتوى nova 6 5G على كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 16 و 2 و2 ميجابكسل، مع مستشعر ضوء من سونى يوفر تجربة تصوير قوية خاصةُ فى الوضع الليلى.



ولم تكشف هواوى بعد عن ميعاد إطلاق الهاتف رسميًا، أو السعر النهائى له حتى الآن.