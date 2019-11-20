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تكنولوجيا

Huawei تنشر فيديو دعائيا لـ nova 6 5G

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت شركة هواوى الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم أول مقطع فيديو دعائى رسمى لهاتفها المنتظر nova 6 5G، والذى من المفترض أن يتم طرحه فى الصين قريبًا.

ويأتى nova 6 5G بكاميرا أمامية مزدوجة ومميزة تأتى بعدة ميزات منها وضعية الصورة الـwider، والذى من المفترض أن يتم طرحه بعد شبيهه Honor V30 الذى سيتم إطلاقه فى 26 نوفمبر الجارى.

ويمتلك nova 6 5G يمعالج من نوع Kirin 990 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 ة 256 جيجابايت، كما يعمل بتقنية إتصال الجيل الخامس.

ويحتوى nova 6 5G على كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 16 و 2 و2 ميجابكسل، مع مستشعر ضوء من سونى يوفر تجربة تصوير قوية خاصةُ فى الوضع الليلى.

ولم تكشف هواوى بعد عن ميعاد إطلاق الهاتف رسميًا، أو السعر النهائى له حتى الآن.
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