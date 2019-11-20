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مرأة

بـ خطوات بسيطة.. حافظي على سجاد المنزل نظيفاً دائماً دون غسيل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:38 ص
كيفية الحفاظ على
كيفية الحفاظ على السجاد نظيف دائمًا
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نهى هجرس
تعانى الكثير من الأمهات بسبب عدم نظافة السجاد وتلوثه سريعًا، ولكنها يجب عليها أن تغسله دائمًا ليظل بمظهر لائق ورائحة نظيفة، ولكن هذه الطريقة تحتاج الكثير من الوقت والمجهود، ولذلك نشر موقع"wikihow" بعض الخطوات للحفاظ على السجاد نظيفاً وهى:

- يجب الاهتمام بتهوية السجاد جيدًا، وتعرضه لأشعة الشمس والهواء حتى تستطيعى التخلص من الأتربة والجراثيم المتواجدة به، وخاصة في تواجد أطفال، لهذا التهوية المتكررة للسجاد يحافظ عليه نظيف لفترة طويلة.

- تطهير السجاد بالروائح الطيبة والجيدة، وذلك عن طريق صنع خليط من مكونات منزلية حتى لا تضر بالسجاد.

- نظفى السجاد يوميًا بالمكنسة الكهربائية التى تعمل على شفط كافة الأتربة المتواجدة.

- فرشى السجاد، عن طريق وضع القليل من المعطر على فرشاة ومسح السجاد بها وسوف تظهر النتيجة.

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