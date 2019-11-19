عمار حمدي يقصف جبهة المنتخب الأول بعد تأهل الأوليمبي لطوكيو 2020

أعرب عمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة عن سعادته بالتأهل لأولمبياد طوكيو والوصول للنهائي أكثر من السعادة بالجائزة الفردية ، مشيرا إلى أن ذلك مجهود الجميع من زملائه والجهاز الفني.



وفي تصريح للاعب عقب المباراة ، قال عمار، الحمد لله إننا استطعنا أن نسعد الجماهير ونعوضهم الفرحة التي أضاعها المنتخب الأول في أمم إفريقيا 2019 وخروجهم من دور الـ16 بالبطولة.



ما جعل الصحفيين، يمازحون اللاعب قائلين له : قصف جبهة صريح ياعمار، واستطرد قائلا ، لا أقصد أي شيء غير أننا هدفنا سعادة الجماهير بالتأهل.



وأشار إلى أن اللعب للمنتخب في أي مركز شرف ويطالب الجماهير بحضور النهائي لإسعادهم تعويضًا عن ما فعله المنتخب الأول.