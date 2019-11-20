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محافظات

تقطيع وتشفية القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيعه في سوق العبور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
القرش الحوتى
القرش الحوتى
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إبراهيم جادالله
استقبلت سوق العبور اليوم سمكة القرش الحوتى والتى يطلق عليها "بهلول" بعد أن تم اصطياده من إحدى المراكب التابعة لمحافظة السويس ونقلت بسيارة نقل حيث تم تقطيعها وتشفيتها وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها بالسوق خلال التقطيع الأمر الذي اعتبرته الجمعيات البيئية فضيحة بكل المقاييس.

وكان عدد من جمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر قد أدانت جريمة بيئية متكررة تمت على سواحل محافظة السويس وهى صيد نوع من أندر أنواع القروش والمهددة بالانقراض وهو أحد القروش الضخمة من نوعية "القرش الحوتي والذي يلقبه الصيادون بالبحر الأحمر  باسم  "بهلول"

وأكد الدكتور محمود حنفى أستاذ ورئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار البيئى لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر   أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى تناولوا خبر صيد هذا النوع النادر من القروش على أنه خبر بطولى رغم ضخامة الجرم الذى وقع خاصة أن الاتحاد الدولى لحماية وصون الطبيعة وضع هذا النوع من القروش ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأضاف "حنفى" أن القرش الحوت مسالم جدا ولا يهاجم إنما يفتح فمه لأخذ كميات كبيرة من المياه لفلترة الغذاء منها مثل بعض الحيتان ومن هنا جاءت تسميته بالقرش الحوت وهو يتغذى على الهائمات البحرية وهى عبارة عن كائنات دقيقة لا تتعدى المليمترات من حيث الحجم  ولا تلعب صفوف الأسنان أي دور في نظامه الغذائي، وهو ينمو إلى أن يبلغ 50 قدماً طولًا وقد يصل وزنه الى 15 طناً ويعتبر أكبر سمكة في العالم ويلقب هذا القرش بالعملاق اللطيف.

وكشف "حنفى" أن القرش الحوتى من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء المعدة بواسطة الاتحاد العالمى لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهوريه مصر العربيه كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد وأن صيد مثل هذه الكائنات المهددة بالانقراض يؤدى إلى الإضرار بسمعة مصر الدولية من حيث قدرتها على تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بصون التنوع البيولوجي وخصوصا الأنواع ذات الأهمية الدولية والتى تعد تراثاً حضارياً وإنسانياً وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
تقطيع وتشفية القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيعه في سوق العبور
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