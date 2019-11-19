ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مع استمرار الصراع مع إيران .. عبور حاملة طائرات أمريكية مضيق هرمز

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:50 م
حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
Advertisements
شريف سيد
أعلن مسئولون أمريكيون عن عبور حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن عبر مضيق هرمز الحيوي يوم الثلاثاء، وسط توترات حامية بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها،  الثلاثاء، نشرته وكالة رويترز إن حاملة الطائرات لينكولن عبرت المضيق إلى الخليج.

وكان القائد المشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط صرح إلى وكالة ويترز في مايو بأنه سيرسل حاملة طائرات عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ الهجمات على ناقلات النفط هذا الصيف، بما في ذلك قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت الطاقة في السعودية، واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ هذه الهجمات.

وأصدر الجيش الأمريكي تقريرا يقول إن إيران من المحتمل أن تشتري طائرات مقاتلة ودبابات قتالية من روسيا والصين عندما يتم رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على طهران - بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى - في العام المقبل.

وكشف التقرير أن إيران تجري بالفعل مناقشات مع روسيا والصين بدرجة أقل لشراء معدات عسكرية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستتمكن من الوصول إلى سوق الأسلحة الدولي في العام المقبل إذا تمسك بالاتفاق النووي لعام 2015 وهذا سيثبت "نجاحًا سياسيًا كبيرًا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الأمريكي ينفي إسقاط إيران لإحدى طائراته المسيرة

حزب الله يتحدى أمريكا بفضل ترامب .. وهذا ما يقوله الخبراء

ترشيحاتنا

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة

إخلاء سبيل زوجة المطرب الشعبي صاحبة واقعة طفلي السلم في طنطا

أخبار الرياضة.. تقرير طبي صادم لـ الخطيب.. لاعبو المنتخب الأوليمبي يقتحمون المؤتمر الصحفي

4 جثث تفحمت.. وفاة 6 أشخاص دهسا في حادث بالسعودية.. صور

معتز هشام: لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية على دوري في ممالك النار.. فيديو

زوجان يكتشفان خزنة سرية في منزلهما بالصدفة.. وما بداخلها صادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة