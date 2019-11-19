مع استمرار الصراع مع إيران .. عبور حاملة طائرات أمريكية مضيق هرمز

أعلن مسئولون أمريكيون عن عبور حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن عبر مضيق هرمز الحيوي يوم الثلاثاء، وسط توترات حامية بين إيران والولايات المتحدة.



وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها، الثلاثاء، نشرته وكالة رويترز إن حاملة الطائرات لينكولن عبرت المضيق إلى الخليج.



وكان القائد المشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط صرح إلى وكالة ويترز في مايو بأنه سيرسل حاملة طائرات عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر.



وتصاعد التوتر في الخليج منذ الهجمات على ناقلات النفط هذا الصيف، بما في ذلك قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت الطاقة في السعودية، واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ هذه الهجمات.



وأصدر الجيش الأمريكي تقريرا يقول إن إيران من المحتمل أن تشتري طائرات مقاتلة ودبابات قتالية من روسيا والصين عندما يتم رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على طهران - بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى - في العام المقبل.



وكشف التقرير أن إيران تجري بالفعل مناقشات مع روسيا والصين بدرجة أقل لشراء معدات عسكرية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستتمكن من الوصول إلى سوق الأسلحة الدولي في العام المقبل إذا تمسك بالاتفاق النووي لعام 2015 وهذا سيثبت "نجاحًا سياسيًا كبيرًا".



