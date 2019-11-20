عبد الرحمن مجدي: لا يوجد لدينا نجم واحد.. وشوقي غريب توقع تسجيلي هدفاً

علق عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي، على صعود الفريق القومي لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0، وضمان التواجد ضمن الثلاثة فرق المتأهلة والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.





وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "إن شاء الله سنحقق البطولة ونهديها للجماهير المصرية، وائل رياض أبلغني أنني سأحرز هدف أو اثنين في المباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا ، هذا مجهود وتعب سنة ونصف ونحن نعمل على أنفسنا".





وأضاف: "كل لاعب أدى ما بوسعه للفوز في مباراة اليوم، كنا رجالًا ولا يوجد لدينا نجم أوحد، كلنا نجوم، والحمد لله على الفوز وضمان التأهل للأولمبياد".



