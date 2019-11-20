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رياضة

عبد الرحمن مجدي: لا يوجد لدينا نجم واحد.. وشوقي غريب توقع تسجيلي هدفاً

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:36 ص
اسامة جلال وعبد الرحمن
اسامة جلال وعبد الرحمن مجدي
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محمد رشاد
علق عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي، على صعود الفريق القومي لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0، وضمان التواجد ضمن الثلاثة فرق المتأهلة والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "إن شاء الله سنحقق البطولة ونهديها للجماهير المصرية، وائل رياض أبلغني أنني سأحرز هدف أو اثنين في المباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا ، هذا مجهود وتعب سنة ونصف ونحن نعمل على أنفسنا".

وأضاف: "كل لاعب أدى ما بوسعه للفوز في مباراة اليوم، كنا رجالًا ولا يوجد لدينا نجم أوحد، كلنا نجوم، والحمد لله على الفوز وضمان التأهل للأولمبياد".

يذكر أن عبد الرحمن مجدي سجل الهدفين الثاني والثالث لمنتخب مصر في مرمى جنوب إفريقيا، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف خلال بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
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