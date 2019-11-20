الإمارات تنوي شراء طائرات إنذار مبكر وتزود بالوقود

أعلنت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، نيتها شراء طائرتين من نوع "جلوبال آي" للإنذار المبكر والتحكم وثلاث طائرات تزود بالوقود.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 خلال المؤتمر الصحفي للمعرض نية القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة شراء طائرتين إضافيتين من نوع"جلوبال آي" /G 6000-SRSS / للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية، بالإضافة إلى ثلاث طائرات تزود بالوقود من نوع 330MRTT من شركة "إيرباص".



