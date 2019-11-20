كان 2021 .. وهبي الخزري يهدي تونس الصدارة بهدف فى شباك غينيا الإستوائية

تمكن المنتخب التونسي من العودة بانتصار ثمين من ملعب مالابو على حساب منتخب غينيا الإستوائية بهدف دون مقابل فى الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 .





سجل هدف المباراة الوحيد وهبي الخزري في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.





وانفرد المنتخب التونسي بالمركز الأول برصيد 6 نقاط .





وحقق المنتخب الليبي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات.



