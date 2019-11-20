بـ فستان أسود وحذاء مختلف.. إنجي وجدان تتألق برفقة زوجها في احتفالية الماريوت

نشرت الفنانة إنجى وجدان، صورة جديدة لها برفقة زوجها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.





وارتدت بها، فستانا قصيرا باللون الأسود ونسقت فوقه "كاب" باللون الأسود المطعم باللون الفضى على الأحرف.





وانتعلت حذاءً مكشوفاً باللون الأورنج الذى أعطى لمسة أنيقة ومبهجة لإطلالتها، وحملت بورتوفيه باللون الأسود الأنيق الذى يتناسب مع إطلالتها



