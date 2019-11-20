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مرأة

بـ فستان أسود وحذاء مختلف.. إنجي وجدان تتألق برفقة زوجها في احتفالية الماريوت

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجى وجدان، صورة جديدة لها برفقة زوجها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وارتدت بها، فستانا قصيرا باللون الأسود ونسقت فوقه "كاب" باللون الأسود المطعم باللون الفضى على الأحرف. 

وانتعلت حذاءً مكشوفاً باللون الأورنج الذى أعطى لمسة أنيقة ومبهجة لإطلالتها، وحملت بورتوفيه باللون الأسود الأنيق الذى يتناسب مع إطلالتها

ووضعت إنجى وجدان، مجموعة من الإكسسوارات الفضية مع ساعة يد رفيعة تعطى لمسة أنيقة لإطلالتها الناعمة، وتركت شعرها القصير الكيرلى منسدلًا بين كتفيها بطريقة طبيعية مع لمسات ناعمة ورقيقة من الماكياج الهادئ المناسب لبشرتها.
بـ فستان أسود وحذاء مختلف.. إنجي وجدان تتألق برفقة زوجها في احتفالية الماريوت
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