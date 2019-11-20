ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرشد إيران يكشف حقيقة انتهاء الحظر الاقتصادي على بلاده خلال عامين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
توقع المرشد الإيراني علي خامنئي عدم انتهاء الحظر الاقتصادي المفروض على بلاده في غضون عام أو عامين.

وقال المرشد الإيراني إن "الحظر الاقتصادي اشتد ومن الخطأ التصور بأنه سينتهي في غضون عام أو عامين بل سيظل فترة أطول".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أكد أن الاحتجاجات التي تشهدها ليست تحركا شعبيا بل فعلا أمنيا.

وأضاف المرشد الإيراني: " ما جرى خلال الأيام الماضية لم يكن تحركا شعبيا بل كان فعلا أمنيا ضد البلاد".
Advertisements

ترشيحاتنا

غادة عادل تخضع لعملية جراحية| تفاصيل

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

نوبة بكاء شديدة لـ رمضان صبحى احتفالا بالتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020

أخبار الفن .. غادة عادل تخضع لعملية جراحية.. مي عمر بطلة مسلسل الفتوة أمام ياسر جلال

بعد الفحوصات والأشعات بباريس | ننشر التقرير الطبي لرئيس النادي الأهلي

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة