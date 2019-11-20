مرشد إيران يكشف حقيقة انتهاء الحظر الاقتصادي على بلاده خلال عامين

توقع المرشد الإيراني علي خامنئي عدم انتهاء الحظر الاقتصادي المفروض على بلاده في غضون عام أو عامين.



وقال المرشد الإيراني إن "الحظر الاقتصادي اشتد ومن الخطأ التصور بأنه سينتهي في غضون عام أو عامين بل سيظل فترة أطول".



وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أكد أن الاحتجاجات التي تشهدها ليست تحركا شعبيا بل فعلا أمنيا.



وأضاف المرشد الإيراني: " ما جرى خلال الأيام الماضية لم يكن تحركا شعبيا بل كان فعلا أمنيا ضد البلاد".