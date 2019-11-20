يورو 2020.. بلجيكا تنهي التصفيات بالعلامة الكاملة بـ 6 أهداف في شباك قبرص

حقق منتخب بلجيكا التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2020 بفوز كبير على نظيره منتخب قبرص بنتيجة بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2020 .





تقدم نيكولاس لوانو للضيوف بعد 14 دقيقة، وتعادل كريستيان بينتيكي لبلجيكا بعدها بدقيقتين فقط وتحديدا في الدقيقة 16.





وعزز نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين هدفين متتاليين فى الدقائق 35 و41، قبل أن يختتم يانيك كاراسكو الرباعية في الشوط الأول بالدقيقة 44.





وفي الشوط الثاني، سجل منتخب بلجيكا الهدف الخامس عبر كريستوفورو بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 51، وأختتم بينتيكي سجل الأهداف بالهدف الثاني له والسادس لفريقه فى الدقيقة 68 .



