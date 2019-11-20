اتحاد الكرة يعتذر للجماهير عن عدم تمكنهم من دخول استاد القاهرة

وجّه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذاره للجماهير التي لم تنجح في الدخول إلى استاد القاهرة، لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا.





وشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كثيفًا في لقاء مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في لقاء حسمه الفريق المصري (3-0) ليتأهل رسميًا إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وفي تصريحات لقناة "القاهرة والناس" قال عمرو الجنايني: "نعتذر بشدة للجماهير التي لم تتمكن من دخول استاد القاهرة، لكن نعد بأن تكون الأمور أفضل في المباراة النهائية".





وأضاف عمرو الجنايني: "قلت منذ اليوم الأول للاعبين، أن الأداء والنتائج هي التي ستجلب الجماهير للحضور، ورأينا التدرج في الاحتشاد الجماهيري بداية من المباراة الأولى وحتى لقاء جنوب إفريقيا".



