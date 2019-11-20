وفد سنغافوري يبحث فرص التعاون مع شركات النفط المصرية

زار وفد أعمال يضم ممثلين من 9 شركات للنفط والغاز في سنغافورة، القاهرة، لاستكشاف فرص العمل، حيث عقد أعضاؤه اجتماعات مع العديد من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز بمصر.



ورحبت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بالوفد في اجتماع بمقر الوزارة ، ترأسه الرئيس التنفيذي للشركة المصرية العامة للبترول (EGPC)، عبدالعظيم الملاحي بمشاركة ممثلين كبار من وزارة البترول والثروة المعدنية ، و EGPC ، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة مثل الهندسة للصناعات البترولية والمعالجة وبتروجيت.



وناقشت الشركات السنغافورية والمصرية، مجالات التعاون الممكنة، حيث رحبت بالفرص المتاحة للعمل معًا.



وتعد سنغافورة خامس أكبر مركز لتكرير النفط في العالم، وهي مركز رئيسي لتجارة النفط، حيث هناك العديد من الشركات المتخصصة في المجال.



وترأس وفد الأعمال السنغافوري Sugumaran Devaraja من Enterprise Singapore ، وهي وكالة حكومية مكلفة بمساعدة الشركات السنغافورية على إيجاد فرص تجارية في الخارج.