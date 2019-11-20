ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بـ أوليمبياد الفتاة الأفريقية.. صور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:53 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات المحلية والدولية، لاسيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019.

وفى هذا الإطار رصدت "صدى البلد" فوز جامعة أسوان بالمركز الأول في لعبتى كرة القدم الخماسى وتنس الطاولة على مستوى فعاليات بطولة أوليمبياد الفتاة الأفريقية التى تقام على مدار 4 أيام بمدينة أسوان .

من جهته، أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان على أهمية مشاركة الجامعة فى بطولة الفتاة الإفريقية التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنظمها الوزارة متمثلة فى الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن مشاركة جامعة أسوان واختيارها كممثل أوحد لمصر فى البطولة؛ تأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسوان، عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .

فيما أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بأنه يشارك فى البطولة 80 فتاة أفريقية يمثلن بعض دول القارة الأفريقية وتم اختيارهن من الطالبات، ليتنافسن في عدد من الألعاب الرياضية منها "كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة".

وكانت المباراة الافتتاحية بين فريقي مصر وإريتريا، وفازت مصر بنتيجة 2-0، كما التقت أوغندا ونيجيريا ومصر ومالي فى تنس الطاولة بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان واشراف حاتم يسري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأحمد تقي مدير إدارة النشاط الرياضى .
جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بـ أوليمبياد الفتاة الأفريقية.. صور
جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بـ أوليمبياد الفتاة الأفريقية.. صور
جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بـ أوليمبياد الفتاة الأفريقية.. صور
جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بـ أوليمبياد الفتاة الأفريقية.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

مدرب المنتخب السابق: تضامن لاعبي الأوليمبي مع معاذ عمارنة من أعظم الصور

أول تعليق من مدرب جنوب أفريقيا بعد الخسارة من منتخب مصر

بزجاجات المياه.. لاعبو الأولمبي بقيادة رمضان صبحي يقتحمون المؤتمر الصحفي.. شاهد

طريقة تسخين العيش الفينو بسهولة

غادة عادل تخضع لعملية جراحية| تفاصيل

قبل تنفيذ الحكم.. محكوم عليه بالإعدام يعترف بارتكاب جريمة قتل عمرها 8 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

الدفاع المدني السعودي يخرج رضيعاً احتجز داخل منزله والبوتاجاز مشتعل

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت