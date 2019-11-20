جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بـ أوليمبياد الفتاة الأفريقية.. صور

تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات المحلية والدولية، لاسيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019.





وفى هذا الإطار رصدت "صدى البلد" فوز جامعة أسوان بالمركز الأول في لعبتى كرة القدم الخماسى وتنس الطاولة على مستوى فعاليات بطولة أوليمبياد الفتاة الأفريقية التى تقام على مدار 4 أيام بمدينة أسوان .





من جهته، أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان على أهمية مشاركة الجامعة فى بطولة الفتاة الإفريقية التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنظمها الوزارة متمثلة فى الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان.





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن مشاركة جامعة أسوان واختيارها كممثل أوحد لمصر فى البطولة؛ تأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسوان، عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .





فيما أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بأنه يشارك فى البطولة 80 فتاة أفريقية يمثلن بعض دول القارة الأفريقية وتم اختيارهن من الطالبات، ليتنافسن في عدد من الألعاب الرياضية منها "كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة".



