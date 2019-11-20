برلماني يطالب بجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الألمان

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تدشين مشروعات إنتاج مشترك مع وفد الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية.
وقال عمرو الجوهرى في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ألمانيا من الدول العظمى التي يجب التي تتميز بتصنيع العديد من المنتجات سواء كانت الاسلحة او السيارات او غيرها، مطالبًا بتوقيع مزيد من التعاون في مختلف المجالات لتحقيق التنمية والتطور.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن معدلات النمو الألمانية في هذه الفترة منخفضة واستغلال هذا الانخفاض في جذب المستثمرين من المانيا ضرورة هامة لتوفير العملة الصعبة داخل الدولة.
يأتي ذلك بعد أن "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بمقر إقامته ببرلين، وفدًا من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، وذلك بحضور اللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدًا اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة، بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية و العسكرية في ظل ما تتمتع الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.
وشدد الرئيس السيسي في هذا السياق علي ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة من جراء انتشار الاٍرهاب والتنظيمات المسلحة وما تمثله من خطورة حالية ومستقبلية علي امن المنطقة لسعيها للنيل من المؤسسات الوطنية للدول ولنشر العنف والفوضي، الامر الذي يتطلب بالمقابل اعلي درجات الجاهزية من حيث استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وما يتطلبه ذلك من تعاون مشترك وتبادل خبرات وبرامج تدريب، وهو نهج استراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، وهو ما ينعكس علي استقرار وامن المنطقة بأسرها بما فيها حوض المتوسط والشرق الأوسط.