برلماني يطالب بجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الألمان

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تدشين مشروعات إنتاج مشترك مع وفد الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية.





وقال عمرو الجوهرى في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ألمانيا من الدول العظمى التي يجب التي تتميز بتصنيع العديد من المنتجات سواء كانت الاسلحة او السيارات او غيرها، مطالبًا بتوقيع مزيد من التعاون في مختلف المجالات لتحقيق التنمية والتطور.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن معدلات النمو الألمانية في هذه الفترة منخفضة واستغلال هذا الانخفاض في جذب المستثمرين من المانيا ضرورة هامة لتوفير العملة الصعبة داخل الدولة.





يأتي ذلك بعد أن "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ، بمقر إقامته ببرلين، وفدًا من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، وذلك بحضور اللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدًا اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة، بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية و العسكرية في ظل ما تتمتع الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.



