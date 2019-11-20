مدير المنتخب الأوليمبي: التأهل لـ أوليمبياد طوكيو هدفنا منذ البداية.. فيديو

أكد علاء عبد العزيز، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن حلم التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، يتم التحضير له منذ بداية عملهم مع المنتخب عام 2018.





وقال مدير منتخب مصر الأوليمبي، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "من أول يوم لنا مع المنتخب في 2018، أعدّ شوقي غريب العدة من أجل التأهل لـ طوكيو، والتزمنا بالبرنامج المخصص، وحققناه بنسبة 100%".





وأضاف مدير منتخب مصر الأولمبي: "الفضل الأول والأخير يعود لربنا ثم الجماهير واتحاد الكرة ووزارة الرياضة".



