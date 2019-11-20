ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدير المنتخب الأوليمبي: التأهل لـ أوليمبياد طوكيو هدفنا منذ البداية.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:38 ص
مدير المنتخب الأولمبي
مدير المنتخب الأولمبي
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد علاء عبد العزيز، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن حلم التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، يتم التحضير له منذ بداية عملهم مع المنتخب عام 2018.

وقال مدير منتخب مصر الأوليمبي، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "من أول يوم لنا مع المنتخب في 2018، أعدّ شوقي غريب العدة من أجل التأهل لـ طوكيو، والتزمنا بالبرنامج المخصص، وحققناه بنسبة 100%".

وأضاف مدير منتخب مصر الأولمبي: "الفضل الأول والأخير يعود لربنا ثم الجماهير واتحاد الكرة ووزارة الرياضة".

وأوضح مدير منتخب مصر الأولمبي: "سنغلق المعسكر في الثانية عشرة، سيتم منع اللاعبين من المداخلات والرد على الهواتف، لدينا مهمة كبيرة وهي تحقيق اللقب".
Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء لحفظ الجنين وتثبيته.. يحميه من الحسد والتشوهات

زوجها وكلبها لم ينقذاها.. فرنسية حامل تلقى مصرعها افتراسا بـ93 عضة

نوبة بكاء شديدة لـ رمضان صبحى احتفالا بالتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020

مقترح صادم.. ماذا قال فرج عامر بعد تأهل المنتخب الأوليمبي لنهائي أمم أفريقيا

هام | أمن القاهرة توجه رسالة للجماهير المتواجدة بمحيط استاد القاهرة

دراسة حديثة .. كيف يؤثر استخدام الهواتف على النوم وهرمونات الجسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة