وكيل النواب: الشعب المصري ينتظر التغييرات في الحكومة

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مدة مجلس النواب القانونية 5 سنوات وتبدأ الخمس سنوات من يوم حلف اليمين في 9 يناير 2016 وتسقط الحصانة عن النواب في 10 يناير 2021.





وأضاف سليمان وهدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الدستور ينص على فض دور الانعقاد في شهر يوليو، وتدعى لإنتخابات مجلس النواب قبل 60 يوم من بداية المجلس، وتبدأ الدعوة للإنتخابات في شهر نوفمبر 2020.





وتابع سليمان وهدان:" رئيس مجلس النواب أكد أنه قد يكون هناك 6 فصول تشريعية في مجلس النواب، وفي حال وجود تعديلات وزارية سوف ينعقد مجلس النواب لإقرار مجلس وزراء جديدة بتشكيله الجديد قبل 8 ديسمبر المقبل".



