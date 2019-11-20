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مرأة

ياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف تتألقان بنفس الفستان.. أيهما أجمل؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، من خلال تواجدها ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، مرتدية فستانا قصيرا باللون التايجر المنقوش بالورود الحمراء، وانتعلت معه حذاء بكعب عال باللون الأسود.

وتركت ياسمين عبد العزيز، شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها، واعتمدت فى الماكياج على الألوان البنية التى تبرز جمال إطلالتها.

وبعد إطلالة ياسمين عبد العزيز، تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة رانيا يوسف، عبر "إنستجرام" بنفس الفستان الذى ارتدته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث اعتمدت رانيا يوسف على ترك شعرها منسدلًا بين كتفيها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود المطرز بالذهبي، وحملت حقيبة سوداء، واعتمدت أيضاُ على الماكياج بالألوان البنية الهادئة التى تتناسب مع إطلالتها.
ياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف تتألقان بنفس الفستان.. أيهما أجمل؟
ياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف تتألقان بنفس الفستان.. أيهما أجمل؟
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