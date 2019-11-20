اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ قريباً.. وبرلمانيون: تفعيل المعارض الدولية ضرورة لزيادة التصدير

وزير التجارة يعلن عن اتفاقية تعاون جديدة بين مصر والولايات المتحدة

لجنة الصناعة بالبرلمان تطالب بفتح مصانع مختلفة لزيادة التصدير إلى أمريكا

برلماني يطالب بدراسة الأسواق الأمريكية لتغطيتها بالمنتجات المصرية





أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أنه جارٍ الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.





جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع مساعد وزير التجارة الأمريكي إيان ستيف والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية، وممثلي 110 شركات أمريكية في مختلف المجالات؛ للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة .





وأشار عمرو نصار، في بيان للوزارة، إلى أن انضمام مصر رسميا لاتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة مهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة .





وأكد وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة كي ترقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 5 مليارات و508 ملايين دولار.





وقال عمرو نصار، إن اللقاء استعرض نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي، والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلي قطاع المال والأعمال ومسئولي كبرى الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.





ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة (عمل صنع في إفريقيا) والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجاري؛ لاستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعي لدول القارة الإفريقية، فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.





وأضاف وزير التجارة والصناعة أن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.





وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيرا إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال الأمريكية بهذه المشروعات والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبيرة وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.





كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك فرصًا متميزة للعمل بالسوق المصرية في مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مضيفا أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتي ضمن أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.





ولفت عمرو نصار، إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محورًا لصناعة السيارات على المستويين القاري والإقليمي، خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية احتياجات القطاع، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الأمريكية بدول إفريقيا، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حاليًا استراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.





من جهته، أكد إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي، حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لمستويات غير مسبوقة، خاصة وأن السوق المصرية يمثل وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية، ومحورًا رئيسيًا لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيدًا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية وحقق أهدافا فاقت التوقعات.





وأشار مساعد وزير التجارة الأمريكي، إلى أن تواجد هذا الكم الكبير من كبرى الشركات الأمريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الأمريكية للسوق المصرية وأيضا الإفريقية، خاصة في ظل المبادرة الأمريكية (الرخاء لإفريقيا)، والتي تستهدف تعزيز التعاون الأمريكي الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.





وفي المقابل، قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، هو تسهيل تخريج المنتجات المصرية للاسواق الامريكية.





وأضاف عمرو الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بعد اجراء اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ تصبح مصر قادرة على إدخال منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية، ولذلك يجب أن تستغل الحكومة هذه الفرصة في دراسة الاسواق الامريكية جيدًا، والعمل على سد احتياجاتها.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب السفارة المصرية لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب لتوضيح أهمية مصر الاستراتيجية وجذبهم للاستثمار داخل مصر.





وطالب النائب عمرو الجوهري بضرورة تفعيل المعارض الدولية لعرض المنتجات المصرية خارج البلاد مما يزيد من عملية التصدير ويوفر العملة الصعبة.





ولفت النائب إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بلغ 5.508 مليار دولار، مطالبًا باستغلال هذه الاتفاقية لزيادة حجم التبادل التجاري.





وفي سياق متصل، أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة التي تجلت في عقد اتفاقية تعاون جمركي بين مصر والولايات المتحدة؛ تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.





وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الاتفاقية بمثابة فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الامريكية في جميع المجالات سواء كانت في مجال الزراعة أو الموبيليا او غيرها من المنتجات.



