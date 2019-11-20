حظك اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأربعاء 20 -11 - 2019، وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاربعاء 20 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 20 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





الحمل

من21/3 إلى 20/4





مهنيا وعائليا: القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.





عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك





الثور

من 21/4 إلى 21/5





مهنيا واجتماعيا: اليوم تعدك الأفلاك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.





عاطفيا: تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6





مهنيا واجتماعيا: قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.





عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7





مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تعطي مثالا جيدا يُحتذى به وتبدو مقنعا جدا.





عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8





اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للتعامل بود وتمنحك طاقة ويتعلم منك الآخرون معنى المشاركة وقيمة الحب.





مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وتبدو اليوم ملهما وواقعيا وموهوبا في إدارة أعمالك وأموالك، فقط تأن في خطواتك تجنبا للأخطاء.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9





عاطفيا: القمر يقع في برجك ويجعلك اليوم تطل على العالم مشرقا متفائلا.





مهنيا وعائليا: الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمنحانك يقظة وإصرارا وحضورا أخاذا.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10





عائليا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.





مهنيا واجتماعيا: تأمل في هدوء ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11





مهنيا واجتماعيا: القمر يدعم أعمالك وتحصل على مساندة البعض بسهولة.. الأصدقاء أيضا يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.





عاطفيا وصحيا: الشمس في برجك تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.





القوس

من 23/11 إلى 21/12





مهنيا وعائليا: اليوم لا تبالغ في انتقاد من حولك وحاول أن ترى الإيجابيات وعليك أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.





عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. فرمل اليوم مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1





عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في منزل الأصدقاء، ويعدك الفلك بلقاءات اجتماعية وعاطفية رائعة، ودعم من المخلصين.





مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك أفكارا جديدة، وتبدو في أفضل حالاتك، وتفرح بالمستجدات، وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2





مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتراجع اليوم خطواتك بدقة.





عاطفيا واجتماعيا: فينوس تدفعك للتعبير عن نفسك بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل





الحوت

من 20/2 إلى 20/3





مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك، فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقم بواجبك.



