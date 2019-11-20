برلماني: مراجعة السلامة الغذائية بالفنادق ضروري لجذب السياحة

قال النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة و الطيران المدني بالبرلمان، إنه من الضروري ظهور الاهتمام من غرفة المنشأت الفندقية لتحقيق المعايير الصحية وسلامة الغذاء بالفنادق.





وأضاف النائب محمد عبد المقصود، في تصريحات لـ "صدى البلد "، أنه في حالة تطبيق المعايير الصحية السليمة بالفنادق ستؤدي إلي ترويج سمعة جيدة حول جودة القطاع السياحي بمصر مما يؤدي إلى جذب السياح إلى البلاد بشكل كبير.





وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، إلي أنه من الضروري على وزارة السياحة أن تبذل كل الجهد لزيادة نسبة السياحة بالبلاد عن طريق ترويج المزارات السياحية بالدول الأجنبية بصورة جيدة، مضيفا أن دخل السياحة يؤثر بشكل واضح على اقتصاد البلاد .





وكانت غرفة المنشآت الفندقية، قد أعلنت عن التعاقد مع شركة خاصة لمراجعة إجراءات المعايير الصحية وسلامة الغذاء بالفنادق العائمة.





وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية أنه سبق أن قامت بالتعاقد مع تلك الشركة لمراجعة المعايير الصحية وسلامة الغذاء لـ 103 فنادق بالغردقة والجونة في أكتوبر 2018، واستكمالا لهذا المشروع تم التعاقد معها ثانية لمراجعة المعايير الصحية لـ 105 فنادق عائمة تعمل بين الأقصر وأسوان.



