بـ الأبيض الأنيق.. بسمة تتألق بـ إطلالة ساحرة عبر إنستجرام

تألقت الفنانة بسمة فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"، خلال مشاركتها، أمس، في احتفالية أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.



وظهرت بها بسمة، ببدلة باللون الأبيض، وجاكيت أبيض بدون أكمام، ووضعت مجموعة أنيقة من الاكسسوارات الفضية التى تتناسب مع إطلالتها الناعمة



ورفعت الفنانة بسمة، شعرها بتسريحة أنيقة تتناسب مع إطلالتها الناعمة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية الهادئة التي تناسب لون بشرتها مع أحمر شفاه باللون البيج .