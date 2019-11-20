ومن الحب ما قتل.. ملاكم بريطاني ينهي حياة طليقته بالمطرقة

يبدو أن رد فعل الرجال من خلال "الغيرة" لا يعرف حدا، ليصل إلى الاعتداء على محبوباتهم وأحيانا قتلهم، وهو ما حدث هنا في هذه الواقعة عندما قاد الغضب والغيرة ملاكما بريطانيا إلى ضرب طليقته على رأسها حتى فقدت الوعي وقضى نحبها.





واستمعت إحدى المحاكم إلى الملاكم بضرب طليقته بمطرقة ذات مخالب على رأسها حتى الموت، حيث أوضح أن ما دفعه للقيام بذلك، هو رفض طليقته الرجوع إليه، واتفقت معه على أنهما لن يكونا سوى أصدقاء فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتعرضت الأم لطفلين "ساندرا زميجان" صاحبة الـ 32 عامًا ، للضرب على رأسها من قبل طليقها "فويتش تاديوفيتش"، والذي لم يكتف بذلك، بل قطع معصميه، محاولا قتل نفسه بدافع الندم، ونُقل إلى المستشفى، بينما كانت "زميجان" في الحديقة الخلفية لمنزله بـ غرب لندن.





واكتُشف أمر وفاة "زميجان" بعد اختفائها، وبالبحث عنها وجدوها متوفية في منزل طليقها، كما عثر الضباط على مطرقة مخلب وبنطلون ملطخان بالدماء مع الحمض النووي لـ المتهم.



