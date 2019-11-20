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رياضة

المنتخب الأوليمبي يصل مقر إقامته وسط فرحة التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:32 ص
منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي
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محمد رشاد
وصل منتخب مصر الأوليمبي إلى مقر إقامته بأحد فنادق القاهرة، وسط احتفالية من الجماهير المتواجدة أمام الفندق، بعد نجاح المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ونجح التأهل فى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام المباراة النهائية للبطولة، مساء بعد غد، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، بين منتخبي كوت ديفوار ومصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة
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