المنتخب الأوليمبي يصل مقر إقامته وسط فرحة التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو

وصل منتخب مصر الأوليمبي إلى مقر إقامته بأحد فنادق القاهرة، وسط احتفالية من الجماهير المتواجدة أمام الفندق، بعد نجاح المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وفاز منتخب مصر الأولمبي على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ونجح التأهل فى أولمبياد طوكيو 2020.



