برلماني: السياحة عامل مؤثر في الاقتصاد القومي

قال النائب محمد علي عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن إسناد مهمة مراجعة المعايير الصحية وسلامة الغذاء بالفنادق، لشركة خاصة، هو أمر إيجابي بكل المقاييس، موضحا أن الشركات الخاصة تكون أكثر خبرة وتتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة بشكل سريع.





وأكد النائب محمد عبده، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه قدم طلبا بالمجلس، بشان إضافة مادة دراسية بالمدارس والجامعات لنشر التوعية والثقافة حول أهمية السياحة للبلاد.





وأشار عضو لجنة السياحة و الطيران المدني بالبرلمان، إلى أن الفكرة تكمن في توعية الشعب المصري بأهمية السياحة بالنسبة لمصر ،مضيفا أن مصر لم تقوم إقتصادية إلا من خلال السياحة





وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أنها سبق وتعاقدت مع شركة خاصة؛ لمراجعة المعايير الصحية وسلامة الغذاء لـ 103 فنادق بالغردقة والجونة، في شهر أكتوبر 2018، واستكمالا لهذا المشروع تم التعاقد مع الشركة ذاتها لمراجعة المعايير الصحية لـ 105 فنادق عائمة تعمل بين الأقصر وأسوان.



