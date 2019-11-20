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برلمان

برلماني: السياحة عامل مؤثر في الاقتصاد القومي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده
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القسم السياسي
قال النائب محمد علي عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن إسناد مهمة مراجعة المعايير الصحية وسلامة الغذاء بالفنادق، لشركة خاصة، هو أمر إيجابي بكل المقاييس، موضحا أن الشركات الخاصة تكون أكثر خبرة وتتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة بشكل سريع.

وأكد النائب محمد عبده، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه قدم طلبا بالمجلس، بشان إضافة مادة دراسية بالمدارس والجامعات لنشر التوعية والثقافة حول أهمية السياحة للبلاد.

وأشار عضو لجنة السياحة و الطيران المدني بالبرلمان، إلى أن الفكرة تكمن في توعية الشعب المصري بأهمية السياحة بالنسبة لمصر ،مضيفا أن مصر لم تقوم إقتصادية إلا من خلال السياحة 

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أنها سبق وتعاقدت مع شركة خاصة؛ لمراجعة المعايير الصحية وسلامة الغذاء لـ 103 فنادق بالغردقة والجونة، في شهر أكتوبر 2018، واستكمالا لهذا المشروع تم التعاقد مع الشركة ذاتها لمراجعة المعايير الصحية لـ 105 فنادق عائمة تعمل بين الأقصر وأسوان.

وأفادت غرفة المنشآت الفندقية، أن الشركة، أرسلت- من خلالها- تقريرا لكل فندق عائم، به الملاحظات والإجراءات التصحيحية الواجب اتباعها، لتلافي تلك الملاحظات، وأبدت بعض الفنادق رأيها وجدواها.
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