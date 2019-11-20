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مرأة

اطلالة بسيطة لـ نجمة الجماهير نادية الجندي في أحدث ظهور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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رشا عوني
تألقت النجمة نادية الجندي في أحدث ظهور لها، مساء أمس، بفستان أبيض أنيق ذي أكمام، خلال مشاركتها في احتفالية أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

واختارت نادية الجندي إطلالة بسيطة غير متكلفة، وتألقت باكسسوارات ذهبية مع فستانها الأبيض، والشعر الاشقر .

وجاءت احتفالية الفندق، بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسه في القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من النجوم والإعلاميين.
اطلالة بسيطة لـ نجمة الجماهير نادية الجندي في أحدث ظهور
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