30 صورة تكشف دور مرممي متحف المنيل في إنقاذ كنوز خديوي القناة

كشف رحاب جمعة مديرة ادارة ترميم متحف قصر المنيل الدور الكبير الذي لعبه قسم الترميم في المتحف،وذلك لإظهار 20 قطعة أثرية معروضة حاليا ضمن معرض"خديوي القناة"بالشكل اللائق،حيث تم إفتتاح المعرض بمناسبة مرور 150 عاما علي إفتتاح قناة السويس.



وقالت إن المعرض مستمر لمدة شهر،وقد قام فريق عمل قسم الترميم بالمتحف بالترميم اللازم للمقتنيات قبل عرضها في المعرض وذلك فى وقت قياسى،حيث كانت بعض القطع قد احتاجت مجهود من فريق العمل،والبعض الاخر كان بحالة جيدة، وقد تصدي فريق الترميم للعمل بمهارة فائقة.



وتابعت:وقامت رشا حسنين اخصائية ترميم المخطوطات بالعمل علي المخطوط الخاص باحتفالية قناة السويس،والذى يعد من اهم واندر المقتنيات التى تشير لهذا الحدث،وقد كانت تعانى من فقد فى اجزائها وكانت تحتاج الى فترة زمنية اكثر حتى يتم الانتهاء منها بالاسلوب الصحيح والدقيق،ونجحت فى ذلك بكل عزيمة واصرار وتحد ومهارة.



وقالت إن منى عدلى وعايدة يوسف وعادل لطفى بذلوا مجهودا واضحا فى فك وتنظيف ثم اعادة تركيب اللوحة القيمة والرائعة فى تصميمها والوانها المبهرة،والتى تظهر فى منتصفها صورة الخديوى اسماعيل،قد ظهر فيها مجهودهم قبل وبعد التنظيف بصورة واضحة تماما ابهرت الجميع



وقامت رحاب حامد باعادة تذهيب اطار اللوحة الزيتية،حيث كان به فقد فى بعض طبقات التذهيب فى اماكن عديدة،وتمكنت من الانتهاء منه بشكل متناسق ودقيق قد يصعب على البعض ملاحظته،كما نجحت نهى حمدى ونهى احمد ومنال ابراهيم فى الانتهاء من ترميم المقتنيات فى وقت اكثر من قياسى والذى تطلب تواجدهم حتى بعد مواعيد عملهم.

