7 سنوات على تجليسه.. محطات من حياة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني:

ولد باسم وجيه صبحي في 4 نوفمبر 1954

حصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الإسكندرية 1975

ترهب بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 31 يوليو 1988

تم تجليسه بطريركا للكنيسة في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012





احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور 7 سنوات على جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلفا لقداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117 للكنيسة.





ألقاب كثيرة حصل عليها قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال فترة قيادته للكنيسة منذ عام 2012 وحتى الآن.





تمتع قداسة البابا تواضروس الثاني بمحبة جميع أبناء الوطن بفضل مواقفه الوطنية العديدة التى أثبت فيها للعالم كله وحدة نسيج المجتمع المصري، حتى أن جملته الشهيرة "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" ليؤكد أن سلام الوطن ووحدته من أهم أهداف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى تاريخها.





تميز قداسة البابا تواضروس الثاني بالهدوء والوداعة ومحبة الجميع، فضلا عن العلاقات القوية التى تربطه بكافة المسئولين والقيادة السياسية، ليكون لتكون علاقة الدولة بالكنيسة في أفضل صورها ، وهو ما ظهر بوضوح من خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع افتتاح مسجد "الفتاح العليم" في مشهد أبهر كل المتابعين من مختلف أنحاء العالم.





ولد قداسة البابا تواضروس الثاني باسم وجيه صبحي باقي سليمان في مدينة المنصورة يوم 4 نوفمبر 1952، لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.





تخرج قداسة البابا تواضروس الثاني من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام 1975، والتحق بالكلية الاكليريكية وتخرج منها عام 1983، ثم حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا 1985، وعمل مديرا لمصنع الأدوية فى دمنهور.





وذهب الدكتور وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئولا عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى و له العديد من العظات الروحية والكتابات.





تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنوده الثالث هو و4 آخرين هم الأنبا رافائيل الأسقف العام، والقمص رافائيل أفامينا ، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني البطريرك ال 118، وذلك في يوم الأحد 4 من نوفمبر 2012.





وكانت رؤيته لمستقبل الكنيسة منذ اليوم الأول لخدمته هو أنه يجب أن نهتم بفصول التربية الكنسية منذ الصغر، وأن نجعل فصول إعداد الخدام من أولويات العمل في الكنيسة، فالخدمة هي التي ستصنع نهضة جديدة داخل الكنائس سواء بمصر أو ببلاد المهجر، فضلا عن إقامة قنوات للحوار مع الشباب، واندماج الأقباط داخل المجتمع في مختلف المجالات.



