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منوعات

فهد يهاجم فتاة أثناء التقاطها سيلفي.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بينما كانت فتاة شابة ترفع هاتفها لالتقاط صورة "سيلفي"، فاجأها فهد، ظهر من فوق رأسها، لتلتف وتجد الحيوان المفترس يجلس على سيارة السفاري التي تجلس بداخلها، ممسكًا بشعرها. 

وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها في تنزانيا بإحدى الحدائق البرية، الفهد وهو يجلس أعلى السيارة السفاري مفتوحة السقف، وميل الفهد إلى المرأة التي ارتسم على وجهها تعبيرات صادمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد ان استقر الفهد في مكانه بدأ يمسك الفتاة من شعرها، فيما تقوم هي بالتقاط صور معه، ومقاطع فيديو مختلفة دون أن تتحرك، وبعد بضع ثوانٍ من المرح غير المؤذي، بدأ الخوف يسيطر على الفتاة ومن حولها حيث قال أحدهم: "انزليها، فهي" تحاول عضك"، بينما يتراجع الفهد ثم تبتعد المرأة.

وتمت مشاركة الفيديو عبر حساب على Instagram باسم Africa Travel لحث الآخرين على عدم القيام بالشيء نفسه، مصحوبا بتعليق "درس كبير بالنسبة لك يا رواد رحلات السفاري هناك! لا تدع هذا يحدث".

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