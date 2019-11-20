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مرأة

بـ مكونات في مطبخك.. احصلي على شعر طويل في أقل من شهر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:43 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد شعر المرأة هو الشيء الأساسى فى مظهرها، والذى تعتمد عليه فى جميع الأوقات لذلك يجب أن تعتني به وتحافظ عليه بشكل دائم حتى لا يتدهور ويتقصف، وسوف نقدم لكى وصفة طبيعية وسهلة لزيادة طول الشعر وتغذيته وهى:

المكونات:
- ثمرة كبيرة من البصل.
- 2-3 ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة الاستخدام:
- تقطع البصلة وتعصر، ويستخرج عصيرها ويحفظ في علبةٍ محكمة الإغلاق
- يوضع عصير البصل على فروة الرأس، وتدلك فروة الرأس مع العسل، ويترك لمدّة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر.
- تكرر هذه الوصفة يوميًا لمدّة شهر للحصول على نتائج جيدة.
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