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منوعات

بـ رسمة كارتونية.. احتفال جوجل بـ عيد الطفولة يحمل رسالة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
جوجل يحتفل بعيد الطفولة
جوجل يحتفل بعيد الطفولة 20 نوفمبر
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نهى حمدي
الأطفال بذور، علينا مراعاتها بعناية شديدة، حتى تنتج جيلًا صالحًا، وحول هذا الصدد يحتفل محرك البحث جوجل بـ"عيد الطفولة" على طريقته الخاصة، حيث أصبح شعار المحرك على شكل كارتوني ورسم طفل بنفس الطريقة الكارتونية أيضًا، وهو جالس يقرأ كتاب. 

ويبدو أن "جوجل" يهدف من رسم الطفل وهو يقرأ؛ إيصال رسالة بأهمية القراءة، حيث يُحتفل بعيد الطفولة على مستوى عالمي في 20 من نوفمبر من كل عام.

أما عن تاريخ الإحتفال بهذا اليوم فيعود إلى 1 يونيو منذ عام 1950، بموجب قرار من الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 من نوفمبر 1949، كما حدد 5 نوفمبر يوما للطفل العالمي وفقًا لعدد من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل.

ومنذ ذلك الوقت تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي؛ بعد توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954، بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل، ويحتفل به، بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، كما شهد هذا اليوم أيضًا إقرار الأمم المتحدة قانون حقوق الطفل.
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