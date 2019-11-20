بـ رسمة كارتونية.. احتفال جوجل بـ عيد الطفولة يحمل رسالة

الأطفال بذور، علينا مراعاتها بعناية شديدة، حتى تنتج جيلًا صالحًا، وحول هذا الصدد يحتفل محرك البحث جوجل بـ"عيد الطفولة" على طريقته الخاصة، حيث أصبح شعار المحرك على شكل كارتوني ورسم طفل بنفس الطريقة الكارتونية أيضًا، وهو جالس يقرأ كتاب.





ويبدو أن "جوجل" يهدف من رسم الطفل وهو يقرأ؛ إيصال رسالة بأهمية القراءة، حيث يُحتفل بعيد الطفولة على مستوى عالمي في 20 من نوفمبر من كل عام.





أما عن تاريخ الإحتفال بهذا اليوم فيعود إلى 1 يونيو منذ عام 1950، بموجب قرار من الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 من نوفمبر 1949، كما حدد 5 نوفمبر يوما للطفل العالمي وفقًا لعدد من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل.



